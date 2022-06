Auplata Mining Group : demande de remboursement de l'avance en compte courant de San Antonio Securities

(Boursier.com) — Auplata Mining Group informe avoir reçu le 30 mai 2022, conformément aux termes du Protocole d'Investissement, une notification de San Antonio Securities demandant le remboursement en numéraire de son avance en compte courant d'un montant en principal plus intérêts de 28,4 ME auquel s'ajoute le versement de la dernière échéance du prix de cession des parts du fonds OSEAD d'un montant de 3,7 ME. Cette avance avait permis à Auplata de détenir indirectement 37,04% de la Compagnie Minière de Touissit (CMT). Auplata annonce examiner les différentes alternatives à sa disposition afin de permettre, conformément au délai contractuel imparti, un remboursement des sommes dues à San Antonio Securities au plus tard le 31 juillet 2022.

Auplata précise par ailleurs que les bons de souscription d'actions ("BSA") émis au bénéfice de Rare Earth Global Investments dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres conclue avec cet investisseur ont été intégralement rachetés par Auplata pour 1 euro, puis annulés, de sorte qu'il n'existe à ce jour plus aucun instrument dilutif au titre de cette ligne de financement. À la suite de la résiliation à l'amiable dudit financement (lire le communiqué de presse du 21 avril 2022), Rare Earth Global Investments a informé Auplata qu'il ne détenait, à ce jour, plus aucune action AMG.