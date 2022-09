Auplata Mining Group : Conversion partielle de la dette de Tribeca par augmentation de capital réservée

(Boursier.com) — Auplata Mining Group annonce :

- que la conversion partielle de 5,5 ME de la créance en compte-courant détenue par TRIBECA NATURAL RESOURCES FUND (TNRF) à l'encontre de la Société a été réalisée en date du 22 septembre 2022 via une augmentation de capital réservée, tel que détaillé dans le communiqué de presse du 13 septembre 2022 sur les modalités de l'Augmentation de capital.

- qu'à l'issue de l'Augmentation de capital, le capital social se compose désormais de 1.663.657.904 actions en circulation et représentait un nombre total de droits de vote exerçables de 1.663.657.904, calculé conformément aux dispositions de l'article 223-11 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.