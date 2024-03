Auplata Mining Group : CMT fait le point

(Boursier.com) — LA COMPAGNIE MINIÈRE DE TOUISSIT a fait le point sur son activité au 31 décembre 2023 marquée par :

* La mise en évidence des ressources mesurées et indiquées dans le cadre des travaux de valorisation du patrimoine minier du site de Tighza.

* La poursuite de la correction du cours du Zinc après un plus haut en 2022 et tendance baissière du cours du Plomb.

* La hausse de 7,5% du cours de l'argent par rapport à 2022.

* Le Chiffre d'affaires trimestriel ressort en retrait de 26% mais est stable au titre de l'année écoulée, malgré une augmentation de la production de 4% due essentiellement à la correction des cours du Zinc de 24% courant la période.

Durant le quatrième trimestre, CMT a procédé à l'actualisation du niveau des ressources minières de son site de Tighza, selon la norme canadienne NI 43-101. Ces travaux ont permis la mise en valeur des ressources du site à hauteur de 799.102 T pour le Plomb, 266.492 T pour le Zinc et 45 millions d'onces pour l'Argent. Ces ressources constituent un vivier pour la croissance future de CMT et confortent son projet d'extension des capacités avec l'entrée en production du nouveau puits d'Ighrem Aousser.

Le contexte sectoriel du trimestre a été caractérisé par la poursuite de la baisse des cours à l'international des principaux métaux produits. La production de CMT au titre du trimestre a progressé de 4% pour s'établir à 89.340 T contre 86.000 T au T4 2022. Cependant, l'importante baisse du cours du Zinc durant le trimestre, après une période de hausse exceptionnelle, a impacté l'évolution du chiffre d'affaires qui recule de 26% à 153 M MAD contre 207 M MAD au dernier trimestre 2022.

Les investissements de la période s'établissent à 33 M MAD, en hausse de 83% par rapport au même trimestre en 2022 et portent aussi bien sur les travaux d'achèvement du nouveau puits que sur le développement du site minier de cuivre de Tabaroucht.

Cotation...

A la fin 2023, l'endettement net de CMT a évolué suite au remboursement de la seconde tranche de son emprunt obligataire, se traduisant par une baisse de 28% de l'endettement à long terme. Le développement continu des activités a généré un besoin de financement à court terme, en hausse de 11%. Par ailleurs, la trésorerie a baissé durant l'année 2023 suite à la distribution du dividende en 2023 au titre de l'année 2022, et ce sans augmentation de l'endettement.

Perspectives

En 2024, CMT concentrera ses efforts au niveau national sur l'augmentation de la production de son site de Tighza, avec le démarrage de l'exploitation du nouveau puits et l'accélération du projet de construction de l'unité de production de cuivre dans la région de Tabaraoucht.

En relation avec le contentieux avec l'office des changes, une nouvelle audience a été prévue pour le 5 Mars 2024.