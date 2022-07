Auplata Mining Group bondit de plus de 15%

(Boursier.com) — En séance, l'action Auplata Mining Group(AMG) gagne 15,2% à 0,018 euro dans un volume conséquent de 3,2% de capital échangé. Le groupe minier a effectué un point d'exploration montrant des résultats assez encourageants au Pérou et en Guyane. AMG renseigne également sur sa production de minerai au 1er semestre...

Au Pérou, suite à l'obtention d'un financement avec une banque péruvienne permettant d'augmenter la capacité de l'usine de traitement "Ana Maria" sur le site de "Suyckutambo" de 300 tonnes à 500 tonnes par jour à compter du 1er août 2022, le nouvel objectif d'AMG Pérou est d'obtenir d'ici 2023, des autorités péruviennes, l'ensemble des autorisations nécessaires afin de porter la capacité de traitement de l'usine "Ana Maria", à 750 tonnes par jour. En outre, le 15 juillet, l'Etat péruvien a approuvé la mise à jour de l'Étude d'Impact Environnemental (EIE) du projet d'exploitation de "Suyckutambo" d'AMG Pérou, datant de 2012.

D'autre part, le 19 juillet, la société de transport Aymaraes SAC a approuvé l'étude opérationnelle du projet d'AMG Pérou de raccordement de la mine "El Santo" à la sous-station électrique de Caylloma, situé à 6 km de l'usine.

En Guyane

De début mai à fin juin 2022, une campagne d'exploration par tranchées a été réalisée sur les permis "Couriège" et "Renaissance", afin de tester les prospects prometteurs se situant dans les axes d'intérêt majeurs mis en évidence par les campagnes de géophysique au sol (polarisation provoquée et magnétométrie) de 2020 et 2021. Quatorze tranchées ont été ouvertes, pour un total de 725 mètres et 712 échantillons. 695 échantillons ont été analysés par le laboratoire agrée Filab Paramaribo (Suriname) et 17 par le laboratoire de la Société situé à "Dieu Merci". Les résultats positifs de cette campagne d'exploration par tranchées permettent de confirmer le potentiel économique de la zone "César" démontré par la campagne de forage carotté de 2021. Sur la zone dite "Lupé", d'intenses travaux d'orpaillage illégal ont mis en évidence une veine massive. L'ensemble des échantillons réalisés a permis de mettre en évidence une moyenne générale de 11,06 g/t, confirmant le haut potentiel aurifère de la zone.

Les résultats positifs de cette campagne d'exploration par tranchées permettent de confirmer le potentiel économique de la zone "César" démontré par la campagne de forage carotté de 2021. Les prospects de "Devis-Sud", "Achman-Giraud" et "Lupé", localisés sur le permis de "Couriège", montrent aussi une minéralisation économique en surface qu'il conviendra de tester en profondeur et latéralement.

Point de production

Auplata Mining Group délivre également un point sur la production du groupe au terme du 1er semestre soit au 30 juin 2022, en Guyane française, au Pérou, et au Maroc.

En Guyane française

- Minerai traité : 17.430 tonnes

- Or produit avant affinage : 44.925 grammes

- Titrage d'or fin estimé : 92,6%

Au Pérou

- Minerai traité : 66.592 tonnes

- Concentré de Zinc : 5.322 tonnes

- Concentré de Plomb : 2.618 tonnes

- Concentré de Cuivre : 265 tonnes.

Au Maroc

- Minerai traité : 176.320 tonnes

- Concentré de Zinc : 1.455 tonnes

- Concentré de Plomb : 11.970 tonnes.