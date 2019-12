Auplata Mining Group : bon trimestre de CMT

(Boursier.com) — Auplata Mining Group fait état des indicateurs d'activité du 3ème trimestre de sa filiale marocaine, la Compagnie Minière de Touissit (CMT) dont elle détient une participation indirecte : le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019 s'élève à 11,8 ME, contre 4,9 ME à la même période l'année précédente, en raison essentiellement de l'avance réalisée sur le programme des ventes. L'activité est ainsi en augmentation de +141% sur le trimestre.

En conséquence, le chiffre d'affaires à neuf mois à fin septembre 2019 s'établit à 35 ME, en progression de +13% par rapport à la même période en 2018, et ce malgré la baisse des cours des métaux de base sur la période : -15% pour le plomb et -14% pour le zinc.