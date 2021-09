Auplata Mining Group atténue ses pertes au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2021, Auplata Mining Group observe une augmentation du chiffre d'affaires de +13,2 millions d'euros, à 32,38 ME au 30 juin, soit +69,3% par rapport au 1er semestre 2020 (19,13 ME).

Le résultat opérationnel courant s'élève à +4,2 ME au 1er semestre 2021 par rapport à une perte opérationnelle courante de -1,6 ME au 1er semestre 2020. Cette évolution significative s'explique notamment par l'augmentation du chiffre d'affaires et par la maîtrise des charges opérationnelles.

Les dotations aux amortissements s'élèvent à 6,5 ME au 1er semestre (2,8 ME un an plus tôt). Cette augmentation s'explique notamment par l'amortissement des actifs miniers, et plus spécifiquement la valeur affectée aux titres miniers de CMT lors de l'exercice d'allocation du prix d'acquisition de CMT.

Le R-EBITDA généré par le groupe à l'issue du semestre écoulé s'élève à 10,6 ME par rapport à 1,2 ME au 1er semestre 2020.

Le "résultat courant" ou "résultat avant impôts" s'élève à 140 kE au 1er semestre (-6,9 ME un an plus tôt). Cela confirme la capacité du groupe à générer des profits et à faire face au coût de son endettement.

Le résultat net au 30 juin est de -1,23 ME (-8,19 ME au 30 juin 2020).

Le groupe continue sa politique d'investissement afin de renouveler ses actifs non courants, vecteurs de flux de trésorerie futurs. Au 30 juin, les actifs non courants s'élèvent à 276,3 ME (271,8 ME au 31 décembre 2020). Les actifs courants s'élèvent à 69,5 MEEUR (36,6 ME au 31 décembre 2020).

Les capitaux propres part du groupe diminuent de -0,4 ME et les intérêts de tiers diminuent de -6,5 ME. Les capitaux propres diminuent donc globalement de -6,9 ME.

Le groupe poursuit sa stratégie de développement en procédant à l'analyse et à l'évaluation de projets miniers en Afrique et plus particulièrement en République Démocratique du Congo et au Maroc.