Auplata Mining Group : AMG Guyane va réaliser une année 2023 record en Guyane Française

(Boursier.com) — À fin octobre 2023, la production cumulée en Guyane d'AMG depuis le 1er janvier 2023 s'établit désormais à plus de 350 kg d'or avant raffinage (titré à 92% d'or fin), un niveau supérieur à celui de la production totale de 2021 (304 kg) et plus du double de la production 2022 (157 kg), étant rappelé qu'il n'y avait pas eu de production au 1er trimestre 2022 (lire le communique de presse du 2 mai 2022).

La production d'or réalisée en octobre 2023 en Guyane française s'est élevée, avant raffinage, à plus de 31 kg. Le titre est estimé à 94% d'or fin.

Les bons résultats de production des derniers mois témoignent de la capacité de la société à améliorer en permanence ses compétences internes et ses procédés de production.