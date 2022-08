Auplata Mining Group a remboursé l'avance en compte courant de San Antonio Securities

(Boursier.com) — Auplata Mining Group (AMG) a procédé au remboursement de la dette San Antonio Securities (SAS) dans les délais impartis, conservant ainsi sa participation indirecte dans la Compagnie Minière de Touissit (CMT).

Auplata Mining Group avait reçu, le 30 mai, une notification de SAS l'informant de sa demande de remboursement en numéraire de l'avance en compte courant ayant permis le financement de la détention indirecte par AMG de 37,04% de la CMT. "Après des recherches effectuées auprès de différents investisseurs, le remboursement de l'avance en compte courant de SAS a été réalisé dans le cadre d'une opération de refinancement via une avance en compte courant d'un montant de 32,19 ME de l'actionnaire Strategos Ventures Ltd (SVL)".

Luc Gérard, Président - Directeur général d'AMG et de CMT déclare : "Nous sommes heureux de ce refinancement octroyé par Strategos Ventures Ltd., actionnaire d'AMG, qui témoigne de la confiance qu'il porte à la société. Ce refinancement permet à AMG de conserver sa participation dans l'un des principaux actifs miniers du groupe, CMT, et de poursuivre sa stratégie de développement".

Auplata Mining Group rappelle les principaux axes de sa stratégie, initiée dès 2019 et visant à développer un groupe polymétallique international. Le groupe prévoit l'amélioration de la capacité de traitement et de récupération de l'or en Guyane française et l'augmentation de la capacité de traitement de l'usine "El Santo" au Pérou avec pour objectif de porter la production à 750 t par jour en 2023. AMG voudrait accélérer le développement de CMT, à travers l'augmentation de la production par la mise en opération du nouveau puits, le développement du nouveau site de cuivre et la réalisation d'opérations de croissance externe. AMG va intensifier la création de synergies au sein du Groupe, et également s'employer à l'identification et l'acquisition d'actifs miniers ou d'opérations minières. AMG va investir en exploration afin de permettre à moyen terme, une croissance organique soutenue.