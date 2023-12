Auplata Mining Group : 2e convocation d'AG

(Boursier.com) — Auplata Mining Group fait le point sur la tenue de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire convoquée le mardi 19 décembre. Elle doit notamment statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

La société informe ses actionnaires qu'au regard des formulaires de pouvoirs et de vote par correspondance et des demandes de carte d'admissions reçus jusqu'au vendredi 15 décembre 2023 (inclus), date limite de réception pour la prise en compte dans le cadre du calcul du quorum de l'Assemblée générale, le quorum ne serait à ce jour que de 11,685%.

Le quorum sur première convocation étant de 20 % du capital pour les décisions d'assemblée générale ordinaire et de 25% pour les décisions d'assemblée générale extraordinaire, il s'avère que le quorum sur première convocation de l'Assemblée Générale ne serait pas atteint.

Les actionnaires de la société sont d'ores et déjà informés que l'Assemblée Générale se réunira, sur 2e convocation, le vendredi 29 décembre à 16h (heure de Paris) et 10h (heure locale) au siège social de la société AMG Pérou, à Lima, sur le même ordre du jour. Le nouvel avis de convocation paraîtra au Bulletin des Annonces Légales Obligatoire no 151 en date du 18 décembre 2023, ainsi que dans le journal d'annonces légales "France Guyane" en date du 18 décembre 2023.