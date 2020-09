Auplata fait le point sur l'arrêté des comptes

(Boursier.com) — AMG (Auplata Mining Group) réalise un point de situation sur l'arrêté de ses états comptables. Comme indiqué dans les communiqués de presse en date des 30 avril 2020 et 30 juin 2020, du fait de la situation sanitaire liée à la Covid-19 et malgré l'implication et les efforts de toutes les parties concernées, le processus de vérification des comptes annuels 2019, y compris les travaux d'audit par les Commissaires aux comptes, n'a pas permis à la société de pouvoir tenir son assemblée générale annuelle le 30 septembre, comme initialement envisagé.

A date, la situation en matière d'arrêté des comptes 2019 du groupe AMG est la suivante :

- Après conversion de l'ensemble des états comptables des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 de la société AMG Pérou aux normes comptables IFRS, les commissaires aux comptes d'AMG Pérou ont pu finaliser leurs rapports en date du 14 août 2020 en délivrant une opinion "sans réserve" ;

- À la suite de cela, les Commissaires aux comptes en charge de l'audit du groupe AMG ont pu poursuivre leurs travaux, notamment en ce qui concerne la consolidation. Ces travaux sont actuellement en cours de finalisation ;

- Une fois les travaux finalisés, le Conseil d'administration, sur avis du Comité d'audit, devra arrêter les comptes sociaux et consolidés pour que les Commissaires aux comptes puissent finaliser leurs rapports et que l'assemblée générale puisse être convoquée ;

- Compte tenu de ce qui a été exposé et vu les délais légaux pour la convocation d'assemblée générale, la société a déposé le 16 septembre auprès de Madame la Présidente du Tribunal Mixte de Cayenne une requête afin d'obtenir un délai supplémentaire pour la tenue de son assemblée générale annuelle. La société informera le marché des suites données à cette requête.

Le groupe fait tous ses efforts pour publier son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2019 le 30 septembre 2020, tenir l'assemblée générale d'approbation des comptes 2019 mi-novembre 2020 (sous réserve de l'évolution des règles sanitaires liées à la pandémie, la société souhaite que cette assemblée générale se tienne physiquement à Paris dans un lieu qui reste à définir), et publier les comptes semestriels 2020 clos le 30 juin 2020 au plus tard le jour de l'assemblée générale.