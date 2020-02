Auplata : acquisition du solde des parts du fonds luxembourgeois Osead encore non détenus

(Boursier.com) — Auplata Mining Group annonce l'acquisition du solde des parts du fonds luxembourgeois Osead encore non détenus, lui permettant de porter à 100% sa participation au capital du fonds. Cette opération permet à AMG de contrôler indirectement, par l'intermédiaire de la société Osead Maroc Mining, 37,04% du capital et des droits de vote de la Compagnie Minière de Touissit SA (CMT), cotée à la Bourse de Casablanca au Maroc, 1er producteur de plomb et d'argent du pays.

Cette opération est réalisée via une avance en compte courant à deux ans de San Antonio Securities LLC, actionnaire à hauteur de 19,61% d'AMG. Les principales modalités de l'opération et de son financement sont détaillées dans une annexe sur les éléments juridiques de l'opération, consultable sur le site Auplata, espace Investisseurs, rubrique Documents.

Suite à cette opération, la gouvernance de CMT évolue comptant désormais un Conseil d'administration renforcé constitué de (i) Monsieur Luc Gerard Nyafe, qui assumera les fonctions de Président - Directeur général en lieu et place de Monsieur Mohamed Lazaar nommé Directeur général délégué, (ii) AMG, représentée par Monsieur Juan Carlos Rodriguez Charry en qualité de représentant permanent et membre du Conseil d'administration d'AMG, et (iii) Monsieur German Chaparro, en tant qu'administrateur indépendant.