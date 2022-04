Augros : Le résultat d'exploitation s'élève à 84 KE

(Boursier.com) — Le Chiffre d'Affaires 2021 d'Augros a atteint 14.943 KE en hausse de 4% par rapport à 2020. Les difficultés d'approvisionnement de certaines matières premières en raison "d'état de force majeure" déclarée par un fournisseur en particulier nous ont amputé notre CA de près de 10% de croissance. L'enregistrement de produits nouveaux a été particulièrement sensible au second semestre alors que le marché sortait péniblement de la pandémie mais investissait pour l'avenir.

Augros qui parie sur la personnalisation des emballages qui sont de plus en plus luxueux, recyclables, réutilisables (rechargeables) et fabriqués à l'aide de matériaux eux même de plus en plus recyclés, a investi un budget total de 3,6 ME dans une nouvelle ligne de laquage automatisée qui sera opérationnelle à compter d'Avril 2022.

Par ailleurs, Augros a remboursé un emprunt de 1 ME souscrit auprès de BNP Paribas dans le cadre d'un prêt garanti par l'état en septembre 2020. Le résultat d'exploitation s'élève à 84 KE, contre -501 KE pour l'exercice 2020. Le résultat financier ressort à -48 KE, contre -63 KE en 2020.

Le résultat exceptionnel 2021 est non significatif contre une perte en 2020 de 107 KE qui était principalement constituée de provisions de non qualité. Le résultat net social ressort à 37 KE, contre -670 KE en 2020. Sur l'ensemble de l'année la MBA s'élève à 877 KE, contre 156 KE l'an passé.

Perspectives

"Le démarrage de l'année 2022 s'effectue dans un contexte contrasté : dynamique au regard de la sortie de la pandémie, contrarié par des problèmes d'approvisionnement d'une part et d'inflation industrielle d'autres parts qui auront un impact sur la facturation du premier semestre.

Les tensions induites par la crise Ukrainienne pourraient conduire à un rafraichissement de la consommation en Europe ; En revanche, dans le marché mondial du Luxe, l'impact des sanctions sur la Russie reste modeste et ne devrait pas affecter significativement les ventes de ce secteur dont l'essentiel du rebond provient de l'Asie et des USA en forte reprise.

Avec un chiffre d'affaires réalisé à fin mars en hausse de 34%, plus un carnet de commande livrable sur 2022 représentants plus de 80% du CA 2022 budgété qui dépasse largement le CA 2019 nous sommes confiants sur l'amélioration de nos ratios financiers" explique le management.