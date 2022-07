Augros Cosmetic Packaging : une bonne dynamique au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité semestrielle d'Augros Cosmetic Packaging est en forte croissance de +34% à 7,71 millions d'euros, portée par les lancements de produits nouveaux d'une part et une activité soutenue des commandes de réassorts d'autres parts. Ces dernières sont amplifiées par le redémarrage des ventes du "Travel Retail". Comparée au 1er semestre 2020, la croissance s'élève à 44%.

Perspectives

La performance économique d'Augros profitera de cette croissance et sera amplifiée par le travail de fond accompli depuis 3 ans ainsi que les 7,5 ME d'investissements réalisés.

Les problématiques d'approvisionnements de matières premières et composants devraient se détendre sur le second semestre. Il restera à gérer les effets de l'inflation sur l'ensemble des achats externes et en particulier la forte hausse du cout énergétique.

"Le carnet de commandes 2022 au 30 juin, combiné à la facturation cumulée au 30 juin 2022 qui est en croissance de 63% par rapport à la même somme l'an passé, nous permet de tabler sur une solide croissance sur l'ensemble de l'année", explique le management d'Augros.