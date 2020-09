Augros Cosmetic Packaging : le second semestre devrait être meilleur

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Augros Cosmetic Packaging s'élève à 7,17 millions d'euros au 1er semestre 2020 (8,91 ME au 1er semestre 2019). Il est en contraction de -19%. Cette décroissance est la conséquence directe de la pandémie du Covid-19, qui n'a épargné aucun secteur, et qui a interrompu en quasi-totalité l'activité du commerce aéroportuaire soit 30% du marché des parfums, cosmétiques et des spiritueux. Pendant le confinement, l'activité commerciale des clients du luxe a été distribuée presque exclusivement via le net. Le segment Parfums est celui qui a le plus souffert suivi par le maquillage et les spiritueux. Le marché des produits de soins est resté quasiment stable par rapport à 2019. D'ailleurs, ce segment a eu ces dernières années la plus forte croissance, et c'est celui qui est le plus porteur d'espoir de développement pour l'avenir.

Le résultat d'exploitation ressort en recul à -598 kE (+405 kE sur le 1er semestre 2019), affecté principalement par la baisse importante de l'activité. Cette baisse a été pondérée par la diminution des charges de personnel, dans la mesure où la société a eu recours tant que possible au chômage partiel, enfin, l' utilisation de personnels intérimaires a été quasi nulle pendant 3 mois sur 6.

Le résultat financier s'élève à -23 kE, relativement stable par rapport à celui du 1er semestre 2019 (-32 kE) .

Le résultat net semestriel 2020 s'élève -996 kE (+444 kE au 30 juin 2019)

Situation financière

La Marge Brute d'Autofinancement (MBA) s'élève à -583 kE au 30 juin (768 kE au 30 juin 2019).

Pour sécuriser les besoins en fond de roulement issus de cette baisse d'activité, la société a contracté 2 prêts garantis par l'Etat (PGE) auprès de la Banque Postale et de la BNP pour une enveloppe globale de 2,20 ME. Ces prêts auront également vocation à financer les investissements à venir. La société a également profité de l'ordonnance sur la prorogation du délai de remboursement des échéances de crédit par les emprunteurs pendant la période de crise sanitaire pour suspendre les échéances d'emprunts, ainsi que les loyers auprès des crédits-bailleurs.

La société a également poursuivi son plan de désendettement à hauteur de 344 kE sur l'échéancier de conciliation et a achevé le plan de remboursement CCSF. Le poste "report à nouveau" est à un solde nul.

Perspectives du 2e semestre

Augros a repris pleinement son activité en juin 2020, après les mesures annonçant la fin du confinement. Le niveau du carnet de commande est remonté à la suite du redémarrage sans compenser pleinement le recul du 1er semestre. La progression de l'activité devrait se poursuivre sur le second semestre.

Le retard du chiffre d'affaires d'Augros, au 30 juin, devrait être atténué d'ici la fin de l'année.

La performance économique, sauf retournement de tendance, devrait également s'améliorer sur le second semestre grâce à :

- une activité légèrement plus soutenue,

- une productivité améliorée suite aux réorganisations nécessaires réalisées et à l'utilisation plus maitrisée des investissements réalisés en 2019.