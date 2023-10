Augros Cosmetic Packaging : le résultat net tombe à 94 kE au 1er semestre

(Boursier.com) — L 'activité semestrielle de Augros Cosmetic Packaging s'établit à 11,55 millions d'euros. Le chiffre d'affaires croît de +13% (10,2 ME au 30 juin 2022), portée par les lancements 2022 de produits nouveaux d'une part et une activité de réassorts soutenue d'autres parts. Cette situation dynamique est caractéristique du segment Luxe de la parfumerie cosmétique et amplifiée chez Augros qui opère sur ce marché.

Comparée au 1er semestre 2019 avant COVID, la croissance s'élève à 30%.

Le résultat d'exploitation ressort 164 kE (600 kE sur le 1er semestre 2022). Hors subvention d'exploitation de 480 kE, le résultat d'exploitation 2022 s'élevait à 120 kE.

Le résultat exceptionnel ressort à 8 kE (-14 kE sur le 1er semestre 2022). Le résultat net semestriel 2023 s'élève à 94 kE (551 kE au 30 juin 2022). Hors subvention d'exploitation le résultat net 2022 s'élevait à 71 kE.

La marge brute d'autofinancement s'élève à 496 kE au 30 juin (983 kE au 30 juin 2022).

Perspectives

Le chiffre d'affaires cumulé au 30 juin plus le carnet livrable sur 2023 annoncent une croissance de 8% par rapport à 2022. Cette croissance estimée sera réalisée sans l'apport de la nouvelle ligne de laquage automatisée dont la réparation s'achèvera fin 2023.

Enfin, le contexte géopolitique incertain associé à une absence de baisse des coûts de l'énergie conduisent Augros à réaliser son budget 2024 avec une prudence particulière.