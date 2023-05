Augros Cosmetic Packaging : confiant quant à la poursuite de sa croissance

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Augros Cosmetic Packaging a connu une croissance solide au second semestre, avec une progression de +42%.

Le chiffre d'affaires 2022 atteint 20,45 millions d'euros, permettant à la société d'afficher sur l'ensemble de l'année une croissance de +37% par rapport à 2021 (14,94 ME) et +42% par rapport à 2020.

Cette intensification de 10% de la croissance au second semestre profite aux deux sites industriels du groupe. La croissance aurait été plus importante encore si la société n'avait pas subi un incendie partiel de sa nouvelle ligne de vernissage UV6, qui était en cours de réception sur le site de Décor d'Augros. Sa réfection est planifiée pour juin 2023.

Le résultat d'exploitation s'élève à 798 kE (84 kE pour l'exercice 2021).

Le résultat financier ressort à -78 kE (-48 kE en 2021). Le résultat exceptionnel 2022 s'élève à -100 kE (-1KEUR en 2021) principalement constitué d'une provision pour risque avec Engie, son ancien fournisseur d'énergies.

Le résultat net social ressort à 620 kE (37 KE en 2021).

Sur l'ensemble de l'année la MBA s'élève à 1,48 ME (877 kE l'an passé).

Perspectives

"Dans un contexte très dynamique des industries du Luxe, particulièrement Parfums et Soins qui sont les deux secteurs principaux d'activité d'Augros qui devrait perdurer en 2023 et en dépit des incertitudes géopolitiques et économiques liées à la remontée des taux d'intérêt, nous sommes confiants sur la continuation de la croissance d'Augros Cosmetic Packaging pour 2023", indique le groupe.

La croissance du carnet de commande sur 2023 s'établissait, au 31 décembre 2022, à +34% par rapport au 31 décembre 2021. Cette année, de nouveaux investissements seront effectués sur le pôle Packaging de Luxe d'Alençon afin d'accroître la capacité de production et renouveler le parc de presses.

De nouveaux talents viendront renforcer les équipes (6/7 recrutés) et accompagner la croissance.