Augros Cosmetic Packaging : chiffre d'affaires annuel en baisse de 17%

(Boursier.com) — Augros Cosmetic Packaging a connu une activité en baisse de 14% au second semestre 2020, la relative amélioration étant peu sensible en raison de la continuation d'un niveau quasi nul des ventes aéroportuaires mondiales qui pèsent près de 25% du commerce de luxe de parfumerie de cosmétiques et de spiritueux.

Le chiffre d'affaires annuel recule de 17% à 14,36 ME, les ventes se situant dans la fourchette basse des prévisions avec une augmentation de l'activité effectuée dans le segment des produits de soins.

Augros se déclare confiant sur le retour d'une croissance 2021 qui devrait permettre de se rapprocher du chiffre d'affaires réalisé en 2019. La réorganisation effectuée et la décision de lancer l'acquisition d'une nouvelle ligne de laquage automatisée devrait permettre d'améliorer la performance économique.