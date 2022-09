Augros : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires d'Augros Cosmetic sont convoqués le lundi 31 octobre, à 16h, en Assemblée générale ordinaire, à RSM Paris, 26 rue Cambacérès, dans le 8e Arrondissement de Paris.

L'avis de réunion valant avis de convocation, comportant l'ordre du jour et le projet de résolutions, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 115 du 26 septembre 2022. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans l'avis publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires no 115 du 26 septembre 2022.

La documentation concernant l'Assemblée est disponible au siège social et en consultation sur le site de la société.