AudioValley va verser 13 ME à Vivendi avant le 20 décembre

(Boursier.com) — AudioValley, le spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio digital, a conclu un nouvel accord avec Vivendi portant sur la renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/ Targetspot.

En août 2017, AudioValley avait acquis la participation de 64,4% détenue par Vivendi dans Radionomy Group BV. AudioValley détient à ce jour 98,53% du capital de la société.

A fin juin 2019, le solde du crédit-vendeur relatif au financement de cette opération s'élevait à 24,8 ME à payer en espèces, en plusieurs versements annuels s'étalant de 2019 à 2025.

En juillet 2019, AudioValley avait négocié la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur : en cas de remboursement anticipé intégral de cette dette avant le 30 novembre 2019, AudioValley bénéficiait d'un discount et ramenait le montant à 16 ME.

Avec ce nouvel accord, AudioValley peut désormais rembourser de manière anticipée Vivendi avec un premier versement de 13 ME au plus tard le 20 décembre 2019 au lieu du 30 novembre, et le solde avant le 31 mars 2020.