AudioValley : une perte de 3,3 ME à fin juin

(Boursier.com) — Sur le S1, Audiovalley affiche un chiffre d'affaires en repli limité de 11% à 8,7 ME.

Le Résultat Opérationnel Courant avant amortissements et dépréciations est de -0,2 ME, contre -0,7 ME au premier semestre 2019.

Le résultat net, part du Groupe est de -3,3 ME contre -3,4 ME.

Les capitaux propres du Groupe à fin juin 2020 s'élèvent à 16,2 ME contre 14,4 ME à fin juin 2019, intégrant principalement l'augmentation de capital.

Au 3ème trimestre 2020, AudioValley enregistre un chiffre d'affaires de 5 ME, contre 5,4 ME au 3ème trimestre 2019, en repli de 8%, ou 5% à taux de change constants.