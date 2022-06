AudioValley : un recentrage et un changement de nom

(Boursier.com) — AudioValley monte de près de 1% à 1,07 euro ce vendredi, alors que l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 15 juin a entériné la volonté de recentrer l'activité du groupe sur son 'core business' et de prendre le nom de Targetspot. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a par ailleurs approuvé le changement de nom d'AudioValley en "Targetspot" et le principe de la cession de la société Winamp SA.

Par ailleurs, l'Assemblée générale ordinaire prorogée au 15 juin 2022, qui s'est tenue juste après l'AGE, a permis d'approuver les comptes annuels statutaires 2021 du Groupe.

Des précisions quant au calendrier de mise en oeuvre des décisions seront apportées, dès que possible, dans les prochaines semaines...

Pour rappel, la cession de la filiale d'AudioValley, Winamp SA, a pour but de mieux répondre aux attentes des actionnaires. Targetspot, qui représente plus de 90% du chiffre d'affaires du groupe, deviendra l'activité unique de la société. Les actionnaires pourront ainsi bénéficier de la croissance de Targetspot sur le marché de la publicité audio digitale (26 ME de chiffre d'affaires en 2021).

De son côté, Winamp SA, qui demande encore un investissement important, compte tenu du plan de recrutement massif en cours et dans l'attente des premiers revenus, poursuivra son développement en dehors d'AudioValley SA.

Parmi les derniers avis d'analystes, Midcap Partners est repassé à l''achat' en visant un cours de 3 euros...