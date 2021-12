Audiovalley : Targetspot poursuit son expansion

(Boursier.com) — AudioValley , leader et pionnier de l'audio digital, a "considérablement étendu" sa présence au niveau international en 2021, estime le groupe. Les services de pointe de sa filiale Targetspot, permettant de monétiser les contenus en ligne et d'optimiser la gestion des publicités audio digitales, ont convaincus des acteurs de renom tels que Dailymotion, Deezer, RFI, Skyrock, Gaana... Soit 11 contrats majeurs signés en 2021. "Avec près d'un nouveau partenariat signé par mois, en moyenne, avec des acteurs de premier plan, alors même que la crise sanitaire pèse encore sur la plupart des secteurs, nous sommes naturellement très satisfaits", déclare Alexandre Saboundjian, CEO et fondateur d'AudioValley. "L'inventaire publicitaire qui est consommé en audio digital comporte un immense potentiel. Les éditeurs ne n'y trompent pas ! Notre technologie propriétaire AdTech 'Passport' leur permet de proposer à leurs clients annonceurs des publicités ultra ciblées sur une région où un profil d'auditeur", ajoute le dirigeant.