AudioValley : Targetspot poursuit son expansion

(Boursier.com) — AudioValley poursuit son expansion dans les pays nordiques au travers d'un partenariat entre sa filiale Targetspot et Bauer Media Audio. L'inventaire audio digital de Targetspot est pour la première fois disponible en commercialisation dans 4 pays nordiques européens, après la signature d'un accord avec Bauer Media Audio portant sur le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Targetspot poursuit ainsi son expansion internationale et ambitionne de conquérir 10 nouveaux territoires d'ici la fin de l'année 2021. Cet objectif est conforté par la signature cette semaine d'un nouvel accord de poids avec Bauer Media Audio, acteur majeur de l'audio, qui lui permet de commercialiser son inventaire en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège.

Bauer Media Audio comprend 110 marques audio dans 7 pays européens. L'accord permet aux annonceurs d'accéder à l'inventaire Targetspot comprenant de prestigieuses marques comme Sonos, AudioBoom, Blogtalk Radio, Trinity Audio, Radio France et les radios de Shoutcast, soit plus de 2 millions d'allocations chaque mois dans les pays scandinaves et en Finlande.