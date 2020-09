AudioValley : Targetspot poursuit son expansion

(Boursier.com) — AudioValley annonce son expansion en Australie via un nouveau partenariat entre Targetspot et SCA, ainsi que l'arrivée d'un spécialiste du digital, Eric van der Haegen, pour la conquête de nouveaux territoires. Fort des récents succès commerciaux enregistrés sur le premier semestre (Radio France, Stingray, TuneIn, ou encore Sonos) et de l'amélioration de l'activité constatée au cours des derniers mois, AudioValley annonce de nouvelles avancées dans son plan de marche. "Malgré la prudence imposée par le contexte sanitaire toujours incertain, la reprise des marchés se confirme et toutes les équipes du groupe sont opérationnelles", ajoute AudioValley.

Le groupe annonce un nouveau partenariat avec SCA (Southern Cross Austereo). SCA est l'un des leaders dans les médias australiens avec des actifs TV, radio et digitaux couvrant 95% de la population du pays. Avec ce partenariat, SCA devient le représentant en Australie de l'offre de Targetspot, intégrant notamment le service de streaming radio Sonos Radio ou encore son portefeuille grandissant de podcasts et de radios digitales. Ce partenariat ouvre ainsi aux annonceurs un accès unique à des audiences hautement ciblées et engagées, avec à la clé, un potentiel de revenus pour Targetspot sur ce nouveau marché géographique.

AudioValley annonce aussi l'arrivée d'Éric van der Haegen au sein de sa filiale Targetspot, en tant que Head of International Resell. Il aura notamment en charge le développement commercial des nouveaux territoires, comme la zone Asie-Pacifique, les pays Nordiques ou encore l'Amérique Latine. Spécialiste des médias digitaux, et de la transformation digitale, Éric van der Haegen a déjà eu l'occasion de démontrer son expertise pendant 8 ans au sein d'AudioValley avant de s'investir plus récemment dans une startup technologique, spécialisée dans la consultance media/data digitale.