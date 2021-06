AudioValley : Targetspot continue de renforcer son approche locale en France

Crédit photo © AudioValley

(Boursier.com) — Targetspot continue de renforcer son approche locale en France et s'associe à la régie Happy Média, basée à Tours, pour offrir aux entreprises locales un accès direct à l'audio digital.

La plateforme propriétaire Passeport de Targetspot a séduit la régie Happy Média, active dans l'Ouest et le Centre de la France.

Passport offrira aux chaînes régionales de Happy Média des outils d'analyse et de ciblage publicitaires puissants, en complément des campagnes locales en radio FM, en DAB+, sur le web et les réseaux sociaux...