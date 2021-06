AudioValley : Targetspot accompagne Force 1 Publicité

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Targetspot et Force 1 Publicité, actif dans les Hauts-de-France, s'associent pour ouvrir aux entreprises locales les portes de l'audio digital. À la clé, de nouvelles opportunités de visibilité inédites pour les annonceurs régionaux. Les techniques innovantes de ciblage et de géolocalisation sont aujourd'hui à la portée des annonceurs en région. En tant que leader de la publicité audio digitale, Targetspot est en position privilégiée pour offrir à Force 1 Publicité une évolution de son offre de publicité locale. L'accord signé le 1er mai permet la commercialisation, en exclusivité, de publicité régionale sur l'ensemble des radios digitales en régie dans les Hauts-de-France. Grâce à la technologie Passport, Targetspot offre désormais aux chaînes locales numériques de Force 1 Publicité des outils d'analyse et de ciblage publicitaires de pointe, à la fois complémentaires aux stratégies web (Google et Facebooks Local Ads), ainsi qu'aux campagnes radio en FM ou en numérique terrestre (DAB+). Targetspot est une marque d'AudioValley.