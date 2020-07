AudioValley solde le remboursement de sa dette auprès de Vivendi

(Boursier.com) — AudioValley solde le remboursement de sa dette à Vivendi ce qui lui permet de bénéficier du discount maximal prévu dans ce cas de figure, soit 35%. Le Groupe est désormais focalisé sur l'accélération de sa croissance

Pour rappel, la dette d'un montant nominal s'établissait à 24,6 ME au 30 juin 2019. Afin de bénéficier d'un discount maximal de 35% représentant 8,6 ME, le Groupe avait conclu un accord avec Vivendi en vue d'un remboursement anticipé. Celui-ci prévoyait deux échéances : un montant de 13 ME réglé le 19 décembre 2019 et le solde de 3 ME, à payer avant le 30 septembre 2020, réalisé ce jour.