Audiovalley : sans réaction

(Boursier.com) — Audiovalley , qui reste sur une série baissière de 5 séances, ne réagit que très peu (+0,7% à 2,9 euros) à la publication d'un chiffre d'affaires semestriel en croissance de 49,7% (à taux de change constant), à 12,3 ME. Ces revenus confirment largement la tendance d'une forte reprise annoncée lors des résultats du premier trimestre.

Midcap Partners évoque une croissance explosive. Pour le broker, ces chiffres confirment le très bon positionnement du groupe sur un marché de l'audio digital qui devrait drainer sur lui des budgets publicitaires de plus en plus importants. Cette publication devrait ainsi permettre à la valeur de retrouver toute l'attention qu'elle mérite. Parfaitement positionné sur deux marchés en plein boom (monétisation de l'audio digital avec Targetspot et services aux artistes avec Jamendo), le groupe dispose de perspectives de croissance extrêmement favorables qui ne sont toujours pas reflétées dans sa valorisation (le titre est encore très proche de ses plus bas historiques). La qualité de cette publication (et des prochaines) devrait servir de catalyseurs au titre, ajoute le courtier, à l''achat' avec une cible de 6,2 euros.