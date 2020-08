AudioValley renforce l'équipe de Targetspot

AudioValley renforce l'équipe de Targetspot









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AudioValley renforce l'équipe de Targetspot avec l'arrivée de son Chief Operating Officer (COO) et de 2 Managers d'envergure. Le premier semestre 2020 a été marqué non seulement par une bonne résistance des activités, mais également par de nombreuses avancées qui soutiendront la croissance une fois le retour à une situation totalement normalisée après la crise sanitaire et économique, juge le groupe. Au regard des succès commerciaux et partenariats dont Radio France, Tune In, Sonos, Stingray enregistrés au cours des derniers mois et de la reprise qui se dessine sur le marché depuis le mois de juillet 2020, le groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à renouer durablement avec sa trajectoire de performance.

AudioValley annonce au sein de sa filiale Targetspot, "l'arrivée du COO et de deux Managers qui ont le know-how nécessaire à la continuité du développement de l'entreprise". Mario Cabanas devient COO de Targetspot et optimisera les processus et les structures de l'entreprise afin d'accroître sa rentabilité et de relever les défis futurs dans le cadre de la croissance durable du groupe. Olivier Wérion devient Advertising Operations Director et Émilie Dehan Marketing & Communication Director.