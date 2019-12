AudioValley rembourse 13 ME à Vivendi

(Boursier.com) — AudioValley annonce le règlement de la principale échéance due à Vivendi d'un montant de 13 ME au titre du remboursement anticipé de sa dette relative au crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot.

Pour rappel, la dette d'un montant nominal s'établissait à 24,6 ME au 30 juin 2019. Afin de bénéficier d'un discount maximal de 35% représentant 8,6 ME, le Groupe avait conclu un accord avec Vivendi en vue d'un remboursement anticipé. Celui-ci prévoyait deux échéances : un montant de 13 ME à payer au plus tard le 20 décembre 2019 ; et le solde de 3 ME à régler avant le 31 mars 2020.

Ainsi, le paiement du solde prévu au cours du premier trimestre 2020 permettrait à AudioValley de bénéficier de la totalité du discount négocié.

Le remboursement de la dette est financé grâce à une partie des ressources dégagées par les deux récentes opérations : l'émission obligataire convertible réalisée en juillet 2019 d'un montant total de 8 ME et la cession en décembre de l'activité Storever dont le Groupe détenait 80,97% du capital.

Par ailleurs, AudioValley annonce avoir réalisé avec succès une émission obligataire non dilutive d'un montant de 5 ME. "Le produit de l'émission renforcera les ressources dédiées au développement commercial futur de ses activités et au maintien son leadership technologique sur le marché de l'audio digital", commente le groupe.