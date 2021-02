AudioValley recrute le CRO de Targetspot chez Procter & Gamble

Crédit photo © AudioValley

(Boursier.com) — AudioValley , spécialiste international des solutions technologiques dans l'audio digital, annonce la nomination d'Alexandre Ouhadi en tant que CRO (Chief Revenue Officer), afin de gérer l'ensemble du revenu de Targetspot. AudioValley bénéficiera ainsi d'une expérience acquise durant plus de 18 ans au sein d'un grand Groupe international.

Diplômé de HEC Liège (Belgique) en 2002, Alexandre Ouhadi a démarré sa carrière au sein du Groupe P&G, la même année. Depuis 2013, il y occupe le poste de Head of Global Sales & Business Development de Procter & Gamble à Singapour puis à Genève.

Alexandre Ouhadi rejoint le Groupe AudioValley, au sein de sa filiale Targetspot, dont il devient le nouveau CRO (Chief Revenue Officer), poste où il remplacera Erik Portier.