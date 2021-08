AudioValley : reconduction du partenariat entre Targetspot et l'offre audio digitale de Skyrock

(Boursier.com) — Targetspot , fer de lance de l'audio-adtech, annonce la reconduction de son partenariat avec Skyrock, portant sur la monétisation des contenus audios digitaux de la première radio urbaine mondiale.

En juin 2019, Targetspot et Skyrock annonçaient un partenariat portant sur la monétisation des contenus audio digitaux de la chaîne urbaine. Ce contrat d'exclusivité a été reconduit en juillet 2021 pour une durée de 2 ans.

"Nous nous félicitons de renouer ce partenariat exclusif avec Targetspot sur la monétisation des podcasts, replays et mobiradios de Skyrock. Une croissance soutenue des résultats commerciaux a été enregistrée tout au long du partenariat, dépassant les objectifs que nous nous étions fixés", confie Frank Cheneau, Directeur Général Délégué de Skyrock.

Skyrock est la première radio musicale dans 7 des 10 plus grandes agglomérations françaises, selon le dernier sondage Médiamétrie publié en juillet 2021. C'est aujourd'hui la 3e plus grande radio musicale privée en France sur les supports numériques, déclinée en 14 webradios thématiques. Skyrock compte aujourd'hui 8.7 millions de sessions d'écoute mensuelles et 3.8 millions d'heures d'écoute mensuelles. Son public est citadin. De jeunes adultes à parité : 50% d'hommes et de femmes. (Source : ACPM OJD - Mai 2021 - écoutes monde)

Pour Alexandre Vekhoff, EVP Global Business Development de Targetspot , "Il faut saluer la très forte résilience dont Skyrock a fait preuve durant l'année écoulée. Malgré ce contexte, Targetspot a permis aux annonceurs de toucher une très large audience, jeune et engagée et ainsi faire bénéficier Skyrock de résultats commerciaux records."

Les annonceurs peuvent s'adresser à l'audience exclusive et qualifiée de Skyrock, via la programmatique et l'ensemble des places de marché, ou en direct via les équipes commerciales locales de Targetspot. Targetspot commercialise l'ensemble des contenus audio digitaux de Skyrock sur l'ensemble des territoires francophones (France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada), ainsi que dans le reste du monde.