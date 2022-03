AudioValley présente Targetplay

(Boursier.com) — AudioValley , spécialiste international des solutions B2B dans l'audio digital, (code ISIN : BE0974334667 / mnémonique : ALAVY) présente Targetplay, une nouvelle division au sein de son pôle Targetspot qui se concentrera sur le marché en forte croissance de la publicité audio insérées dans les jeux vidéo et les apps.

Il y aurait plus de 3,1 milliards de joueurs dans le monde, dont 668 millions en Europe1. En pleine croissance, le segment de marché innovant du gaming (estimé à 120 milliards de dollars en 20212) requiert une approche spécifique de la part d'AudioValley.

"Targetspot a toujours été un pionnier dans le monde de la publicité audio. Avec Targetplay, nous poursuivons cette tradition : nous relevons le défi d'insérer des espaces publicitaires audio sans interrompre le jeu ou l'activité de l'internaute. La publicité dans un environnement de jeu vidéo et dans les applications offre deux grands avantages. D'une part, c'est un excellent moyen d'atteindre et de séduire un public cible jeune. D'autre part, c'est un moyen non invasif de mettre les marques au premier plan. Mais nous considérons aussi le gaming et le marché in-app au sens large comme un moyen d'inspirer de nouveaux annonceurs", explique Mario Cabanas, directeur général de Targetspot.

Targetplay sera l'interlocuteur des annonceurs qui souhaitent atteindre de nouveaux publics au sein de l'écosystème des jeux en ligne (gaming) et des applications (In-app).

La nouvelle division sera également en charge de l'innovation et des nouvelles technologies publicitaires au sein de Targetspot. L'essor de la réalité virtuelle, du développement du Web 3.0 et des métavers constituent déjà un terrain fertile.