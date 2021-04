AudioValley : perte de -4,8 ME en 2020

AudioValley : perte de -4,8 ME en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AudioValley , qui a déjà publié son chiffre d'affaires 2020 (19,54 ME, à -10,8%), a dévoilé ce matin un résultat opérationnel courant après amortissement en amélioration de 1,4 ME, il est de -3,4 ME après prise en compte des dépréciations et amortissements en grande partie non cash à hauteur de 4 ME.

Au total, le Groupe affiche un le résultat net de -4,8 ME, contre 4,8 ME en 2019 qui avait bénéficié d'éléments exceptionnels à hauteur de 11,5 ME : une plus-value de 7,1 ME relative à la cession du pôle Storever et un produit de 4,4 MErelatif au discount obtenu suite au remboursement anticipé de la dette Vivendi.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre est en progression de 13,2% par rapport au premier trimestre 2020 (+17,1% à taux de change constant), à 5,1 ME. Et ce, alors que l'activité souffre toujours des effets de la pandémie et des mesures restrictives prises dans les différents pays, surtout en Europe.