AudioValley : partenariat entre Jamendo et Adobe

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AudioValley a conclu la signature d'un partenariat stratégique entre Jamendo, sa filiale détenue à 100% dédiée à la gestion des droits et la commercialisation de licences musicales, et Adobe, la référence mondiale dans l'édition vidéo, photo et audio.

Dans le cadre de ce partenariat, Adobe Stock s'appuie sur une bibliothèque musicale complète de milliers de morceaux musicaux apportés par Jamendo. Avec cette nouvelle offre audio, Adobe Stock offre ainsi à ses clients une solution tout-en-un pour la création de leurs contenus vidéo, photo et audio.

Ce partenariat permettra d'augmenter les sources de revenus pour Jamendo et ses musiciens tout en bénéficiant d'une visibilité démultipliée à l'échelle internationale. C'est également un véritable gage de reconnaissance pour Jamendo qui a su bâtir une des plus larges offres de contenus musicaux au travers de sa plateforme technologique.