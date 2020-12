AudioValley : partenariat avec MediaDonuts

Crédit photo © AudioValley

(Boursier.com) — AudioValley et MediaDonuts, groupe international spécialisé dans les technologies publicitaires, s'associent pour monétiser l'offre audio digitale de Targetspot en Inde et en Asie du Sud-Est. La signature de ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie d'expansion internationale d'AudioValley. Dans un contexte de fort dynamisme des ventes et de renforcement de sa structure commerciale avec la nomination récente d'un responsable du développement des partenariats, le Groupe s'est donné pour objectif de prendre pied sur 10 nouveaux territoires d'ici la fin de l'année 2021, en privilégiant une approche axée sur de solides partenariats locaux. Ce nouvel accord avec MediaDonuts, qui couvre l'Inde et six pays d'Asie du Sud-Est où la Société occupe une position de premier plan, marque donc une grande étape dans la réalisation des objectifs de développement international d'AudioValley.

Créée en 2010 en Belgique, MediaDonuts est une société de technologie et publicité en ligne, qui aide les annonceurs à obtenir des résultats et atteindre leurs objectifs sur les canaux médiatiques digitaux. Elle dispose de bureaux dans 11 pays dans les régions EMEA, APAC et les États-Unis, et d'un siège en Belgique et à Singapour. Ses activités vont du marketing digital, à la représentation dans les médias en passant par la technologie et les données.

Ce partenariat signe le rapprochement de deux acteurs spécialisés partageant une vision commune de la valeur stratégique d'un inventaire audio digital de qualité. Aux termes de l'accord, les clients de MediaDonuts en Inde, en Malaisie, en Thaïlande, au Vietnam, aux Philippines, à Singapour et en Indonésie pourront accéder à l'inventaire de Targetspot, la plateforme technologique exclusive du groupe pour la monétisation de l'audio digital. De son côté, la filiale d'AudioValley bénéficiera de la position de premier plan de MediaDonuts dans ces pays sur le secteur de la publicité audio.

AudioValley entend poursuivre sa stratégie d'expansion internationale au travers de solides partenariats locaux et réaffirme son objectif ambitieux de s'implanter sur 10 nouveaux marchés d'ici la fin de l'année 2021. Couplée à la revitalisation de Jamendo, sa seconde filiale, cette nouvelle étape clé pour Targetspot jette de solides bases pour la croissance du groupe dans les mois et années à venir.