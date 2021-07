AudioValley : nouveau succès pour Targetspot

Crédit photo © AudioValley

(Boursier.com) — La station de radio consacrée aux sports de MARCA et Targetspot ont conclu un accord pour la commercialisation du streaming et des podcasts de Radio MARCA, tant sur le marché espagnol qu'international, annonce AudioValley. Targetspot va donc commercialiser l'inventaire digital de la station de radio consacrée aux sports tant en streaming qu'en podcast de Radio MARCA. Radio MARCA est la seule chaîne de radio nationale espagnole qui se consacre exclusivement aux sports. MARCA est le leader de l'information sportive en Espagne, et sa radio digitale consacrée aux sports est une référence. L'accord concerne également l'inventaire international. Ainsi, les annonceurs peuvent bénéficier de l'intéressant inventaire de Radio Marca au Royaume-Uni, en France ou aux États-Unis, où la radio du sport réalise de bons scores d'audience.