AudioValley : nouveau succès commercial international majeur

AudioValley : nouveau succès commercial international majeur









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — AudioValley, spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio digital, annonce que Stingray, société de premier plan de l'industrie de la musique, des médias et de la technologie, a choisi Targetspot, un pionnier de l'audio digital, pour monétiser ses contenus audios digitaux mondiaux des services Stingray Music, y compris les chaînes audio TV gratuites (FAST) et l'application Stingray Music. Grâce à ce partenariat, les annonceurs et les marques pourront facilement acheter l'inventaire audio Stingray et se connecter à un public toujours plus large d'amateurs de musique.

Selon une enquête mondiale menée en mars 2020, le coronavirus a eu un impact direct sur la consommation des médias à domicile dans le monde : 35% d'écoute supplémentaire des services streaming en raison de la pandémie de COVID-19. Cette tendance est une formidable opportunité pour les annonceurs de se connecter à des cibles encore plus réceptives.

Lancé en 2007 et disposant de bureaux commerciaux en Amérique du Nord et en Europe, Targetspot est depuis devenu un leader mondial de la vente audio. Le pôle qui possède et exploite sa propre plateforme technologique sert plus d'un milliard d'impressions audio par mois. L'ensemble des expertises de Targetspot complète ainsi parfaitement l'offre musicale de Stingray. Ce contrat mondial de deux ans porte sur la monétisation exclusive des espaces publicitaires audio de Stingray (70 millions d'utilisateurs actifs par mois).

Stingray offre un moyen d'accéder à des expériences musicales premium sans frais via son application Stingray Music et ses chaînes audio TV gratuites et financées par la publicité sur les principales platesformes OTT, telles que XUMO et LG. Ensemble, Targetspot et Stingray ouvrent donc la voie à d'importantes opportunités publicitaires.