AudioValley nomme un ex-Spotify Conseiller Stratégique

(Boursier.com) — AudioValley annonce la nomination de Brian Benedik, leader dans l'univers de la monétisation audio digital, en tant que Conseiller Stratégique. Diplômé de l'Université de Syracuse et du programme exécutif de l'Université de Columbia, il est un expert international dans le domaine de l'audio digital. Il a occupé les fonctions de Global Chief Revenue Officer pour Spotify, leader mondial du streaming audio, où il a travaillé entre 2013 et 2019. Avant de rejoindre Spotify, il a occupé diverses fonctions dirigeantes auprès de grandes sociétés audio américaines de premier plan comme iHeart Media, Clear Channel ou Katz Media Group, une société de représentation média dans laquelle il a débuté sa carrière en 1993 avant d'y revenir plus tard en 2008 en tant que fondateur et président de Katz Digital, l'une des toutes premières plateformes d'audio digital. Depuis 2019, il a également collaboré avec le leader des livres audio, Audible, le spécialiste du podcast, Sounder.fm, avant de rejoindre cette année au poste de VP Global Revenue la société de jeux vidéo, Niantic Labs.