Audiovalley : levée de 8,6 millions d'euros

(Boursier.com) — AudioValley annonce le succès de son augmentation de capital réalisée exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 8,6 ME. Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants, AudioValley procédera le 12 avril 2021 à l'émission de 2.700.000 actions ordinaires nouvelles, soit 26,1% du capital avant opération et 20,7% après. Le prix de souscription des actions AudioValley a été fixé à 3,18 euros par action (prime d'émission incluse), correspondant à une décote de 9,4% par rapport au cours de clôture du 8 avril 2021.

Cette augmentation de capital a été réalisée exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés (au sens de l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, tel que modifié).