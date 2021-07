AudioValley : le chiffre d'affaires du premier semestre affiche une croissance de 49,7%

(Boursier.com) — AudioValley , spécialiste international des solutions B2B dans l'audio digital, publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier semestre 2021. Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 affiche une croissance de 49,7% (à taux de change constant) par rapport à celui du premier semestre 2020 et se monte à 12,3 ME (vs 8,5 ME en 2020). Il confirme largement la tendance d'une forte reprise annoncée lors des résultats du premier trimestre.

La croissance est essentiellement tirée par le pôle Targetspot qui représente 91% de l'activité du groupe AudioValley3, avec un chiffre d'affaires semestriel de 11,2 ME, en hausse de 56,3% à tcc par rapport au S1 2020.

Le moteur de la croissance se situe aux Etats-Unis où le chiffre d'affaires est en hausse de 72% à tcc par rapport au S1 2020. Après un démarrage très satisfaisant au T1 (+22,3% à tcc), le chiffre d'affaires américain du pôle a plus que doublé du T2 2021 (+121%) par rapport au T2 2020. L'activité européenne du pôle a également bien performé, avec une croissance de 27,5% par rapport au S1 2020.

De son côté, le pôle Jamendo, encore fortement impacté par la crise au T1 s'est nettement redressé au T2 pour terminer sur une croissance semestrielle de 5,1% par rapport au S1 2020, à 1,2 ME.

Sébastien Veldeman, CFO, a commenté : "Nous avions prévu une forte croissance du chiffre d'affaires du Groupe au premier semestre mais il dépasse même nos prévisions. Notre activité Targetspot qui permet de monétiser des contenus audio vient de réaliser deux mois records consécutifs ! Et ce, alors même que le Covid impacte encore négativement certains pays européens. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une réelle reprise et non d'un rattrapage de 2020 car en publicité, les budgets annulés par les annonceurs ne sont pas nécessairement reportés."

Alexandre Saboundjian, CEO, a déclaré : "Il est certain que plusieurs partenariats signés en 2020 avec des éditeurs amènent aujourd'hui des résultats. Et nous continuons à convaincre de nouveaux partenaires d'utiliser nos solutions de monétisation. La dynamique de croissance de notre chiffre d'affaires va continuer car nous bénéficions d'une technologie reconnue, notre inventaire est de qualité et le marché publicitaire est de plus en plus demandeur d'audio digital. Nous avons également recruté plusieurs talents et redynamisé nos équipes. Nous travaillons aussi activement à la transformation de Jamendo en société de service complète pour les artistes - dont la gestion de droits - que nous devrions finaliser d'ici à la fin de l'année. Nous sommes donc confiants sur la persistance d'une croissance soutenue pour la suite de 2021."

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats semestriels le mercredi 20 octobre 2021, avant bourse.