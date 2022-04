AudioValley étudie plusieurs pistes afin de sécuriser le financement de son pôle Winamp

(Boursier.com) — Sur l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires du Groupe AudioValley atteint 28,3 ME, contre 19,5 ME en 2020, soit une augmentation de +48,2% à taux de change constant par rapport à 2020. Il reflète la forte reprise, ressentie surtout à partir du 2e trimestre, et plus largement, l'accélération de l'adoption de l'audio digital, au niveau mondial.

Le pôle Targetspot (qui représente 92% du chiffre d'affaires du Groupe) a continué à tirer profit de l'adoption de l'audio digital par les annonceurs à la recherche de nouveaux canaux de diffusion pour leurs campagnes publicitaires. Il présente un chiffre d'affaires en hausse de 50%.

L'Europe a très bien performé (+32%, 7,9 ME) malgré encore un certain impact de la crise du Covid, tandis que les Etats-Unis ont excellé avec une hausse de 60% (18 ME) ! 11 nouveaux partenariats commerciaux ont été signés en 2021 chez Targetspot, dont bon nombre au second semestre ; ils auront donc un effet positif au cours des prochains mois, ce qui laisse présager une bonne année 2022.

De son côté, le pôle Winamp (8% du chiffre d'affaires du groupe), dont fait partie Jamendo, qui commercialise les oeuvres de 45.000 musiciens, a encore été fortement impacté par la crise du Covid en début d'année (T1 en recul de 13% par rapport au T1 2020), puis s'est redressé pour terminer à l'équilibre sur une légère croissance de 1,8% par rapport à 2020, à 2,2 ME. Bridger a été officiellement lancée en avril 2022.

La marge brute consolidée a continué à progresser, passant de 47,5% à 48,5% (faisant suite à une progression de 44,3% en 2019 à 47,5% en 2020).

Au terme de l'exercice 2021, le résultat financier est de -2,8 ME contre -1,9 ME en 2020. La moitié (-1,4 ME) est due à la comptabilisation de la prime de non conversion (4%) des obligations convertibles (cet impact n'était pas présent dans les comptes 2020), -900 KE sont relatifs aux intérêts des obligations et obligations convertibles et -300 KE sont dus aux intérêts de factoring.

Au total, le Groupe affiche un le résultat net négatif de -6,4 ME, contre -4,8 ME en 2020. Comme déjà mentionné, ce résultat est impacté pour -3,5 ME par des retraitements comptables n'ayant aucun impact sur la trésorerie du Groupe.

Au 31 décembre 2021, les capitaux propres du groupe se montaient à 16,6 ME. La trésorerie de clôture ressort en hausse à 2,8 ME, contre 0,8 ME à fin 2020 impactée par les investissements importants menés (renforcement significatif de l'équipe dédiée) pour développer le pôle Winamp.

Les dettes financières représentent pour l'exercice 2021 17,6 ME, contre 15,3 ME à fin 2020.

Perspectives 2022

L'année 2022 a très bien démarré pour le pôle Targetspot (voir le chiffre d'affaires du T1 ci-dessous). Les 11 nouveaux contrats signés en 2021 devraient porter leurs fruits cette année et permettre de soutenir la croissance su pôle. "Nous nous attendons à la poursuite du basculement des campagnes publicitaires des radios traditionnelles FM vers les supports audios digitaux (applications smartphone, assistants vocaux intelligents, podcasts, jeux vidéo, etc.) qui permettent un meilleur ciblage des audiences" précise la direction.

Le lancement de la nouvelle activité de gestion des droits d'auteur Bridger (fondée sur la libéralisation de la gestion collective des droits d'auteur en Europe) devrait commencer à générer des revenus à partir du second semestre 2022. Elle s'adresse à un marché estimé à 10 milliards d'euros en Europe dont elle ambitionne de se tailler une part.

Toutefois, compte tenu du plan de recrutement massif engagé en 2021 qui pèse significativement sur la trésorerie du Groupe dans l'attente des premiers revenus, le Groupe étudie plusieurs pistes afin de sécuriser le financement de son pôle Winamp au-delà de début juin 2022.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2022

60% croissance en Europe pour Targetspot !

Le chiffre d'affaires du premier trimestre poursuit une très belle progression de 30% par rapport au premier trimestre 2021 (+21,5% à taux de change constant), à 6,6 ME.

Cette dynamique de croissance provient du pôle Targetspot qui affiche un chiffre d'affaires de 6,1 ME, en hausse de 34,6% (+25% à tcc), contre 4,6 ME au T1 2021.

La croissance est à la fois tirée par les Etats-Unis (+23% ; +13,1% à tcc) et par l'Europe qui affiche une spectaculaire remontée, avec un chiffre d'affaires en hausse de 60,4% par rapport au T1 2021.