Audiovalley enregistre un résultat opérationnel courant avant amortissements et dépréciations de -0,4 ME au S1

(Boursier.com) — AudioValley , spécialiste international des solutions B2B dans l'audio digital, publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2021 et le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021. Les comptes semestriels clôturés au 30 juin 2021 ont été approuvés par le Conseil d'Administration du 15 octobre 2021.

Comme mentionné le 13 juillet dernier, le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 affiche une croissance remarquable de 50% (à taux de change constant) par rapport à celui du premier semestre 2020 et se monte à 12,3 ME (vs 8,5 ME en 2020). Il reflète la forte reprise ressentie dès le début de l'année dans le pôle Targetspot de monétisation des contenus audio. Et ce, alors même que le Covid impacte encore aujourd'hui négativement certains pays européens.

Targetspot, qui représente 91% de l'activité du groupe AudioValley, a réalisé un chiffre d'affaires semestriel de 11,2 ME, en hausse de 56,3% à tcc par rapport au S1 2020. Plusieurs mois de croissance record ont été enregistrés au deuxième trimestre aux Etats-Unis, principal moteur de cette croissance. Les budgets publicitaires alloués par les annonceurs se sont traduits par un chiffre d'affaires semestriel US excellent, en hausse de 72% à tcc. Un signal clair, de notre point de vue, de l'accélération de la tendance de fond de l'audio digital dans les investissements publicitaires.

L'activité européenne du pôle a également très bien performé, avec une croissance de 27,5% par rapport au S1 2020.

Outre la très forte croissance de son chiffre d'affaires, le Groupe enregistre une amélioration de son taux de marge brute, représentant 47,2% du chiffre d'affaires, contre 46,6% au S1 2020. L'augmentation des charges de personnel est due en grande partie aux mécanismes liés au Covid (chômage Covid, réduction du temps de travail) mis en place en 2020 et qui ont eu un impact de 1,2 ME au S1 2020.

Investissements pour préparer l'avenir

Le Groupe enregistre un Résultat Opérationnel Courant avant amortissements et dépréciations (EBITDA ou ROCaa) de -0,4 ME, contre -0,2 ME au premier semestre 2020, mais qui est difficilement comparable pour les raisons invoquées ci-dessus.

Par ailleurs, les développements dans le pôle Jamendo ont pesé sur l'EBITDA du Groupe (à concurrence de 273 KE).

L'augmentation de capital réalisée avec succès auprès d'investisseurs qualifiés en avril 2021, à hauteur de 8,6 ME, a précisément pour objectif de soutenir la croissance du Groupe à l'international et lui apporte les liquidités nécessaires.

Le poste Dépréciation et Amortissements s'inscrit en baisse de 0,2 ME, passant 2,3 ME à 2,1 ME. Il comprend les amortissements passés sur les plateformes technologiques propriétaires du Groupe pour un montant de 1 ME qui n'ont aucun effet cash, 0,6 ME d'amortissements d'immobilisations incorporelles (salaires tech capitalisés) et 0,4 ME d'amortissements d'immobilisations corporelles (principalement des frais de loyers, IFRS 16).

Le résultat financier de -0,8 ME est principalement constitué des intérêts des obligations et obligations convertibles pour -0,4 ME.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3e TRIMESTRE 2021

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre est en progression de 51% par rapport au troisième trimestre 2020 (à taux de change constant, tcc), à 7,5 ME. Ce résultat très satisfaisant est porté par le pôle Targetspot qui affiche un chiffre d'affaires de 7 ME, en hausse de 57,1% à tcc, contre 4,5 ME au T3 2020. La croissance est tirée par les Etats-Unis (+80,3% à tcc), l'Europe étant encore partiellement impactée par la pandémie (+16%).

De son côté, le pôle Jamendo présente un chiffre d'affaires de 0,5 ME, stable par rapport au T3 2020 (+0,4%).

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Chiffre d'affaires 2021, le 27 janvier 2022, avant bourse.