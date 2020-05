AudioValley : croissance soutenue en 2019

AudioValley : croissance soutenue en 2019









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AudioValley annonce ce jour la publication de ses résultats annuels pour l'exercice 2019 et fait un point sur la situation Covid-19 avec la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre et ses perspectives.

Afin d'offrir une parfaite comparabilité des chiffres entre les deux périodes, les données 2019 et 2018 sont retraitées en l'application de la norme IFRS 5. Le groupe présente en plus des données à périmètre historique, les données financières à Périmètre Comparable (PC) retraitées des effets de périmètre liés à la cession du pôle Storever début décembre 2019 et s'entendent comme si le pôle Storever n'était plus consolidé au titre des exercices 2018 et 2019. Pour information, l'activité Storever cédée le 5 décembre 2019, avait généré un chiffre d'affaires de 7.666 KE sur les 12 mois 2018 et 7.019 KE sur les 11 mois 2019. Cette opération a permis à AudioValley de se concentrer sur ses activités audio 100% digitales à plus forte dynamique de croissance.

Ainsi sur l'exercice 2019, le groupe affiche une activité 2019 en progression de +29,6% à 22 ME à périmètre comparable. Sur le périmètre historique intégrant l'activité Storever sur 11 mois en 2019, le groupe totalise un chiffre d'affaires de 29 ME, en croissance de 17,8%.

Le résultat opérationnel courant avant amortissements est une perte de 548 KE. La perte opérationnelle courante diminue à 4,73 ME. La perte opérationnelle se réduit à 4,77 ME. Enfin, le résultat net est dans le vert de 4,78 ME. Le résultat des activités poursuivies s'élève à 4,33 ME en 2019, contre une perte de plus de 6 ME en 2018.

Focalisé désormais sur des activités 100% audio digital, AudioValley bénéficie d'un solide positionnement associant technologie et couverture commerciale internationale sur un marché structurellement porteur. Les succès commerciaux majeurs annoncés au cours des dernières semaines et l'augmentation du nombre d'annonceurs en portefeuille (plus de 200) témoignent du basculement en cours des campagnes publicitaires des radios traditionnelles FM vers les supports audios digitaux (applications smartphone, assistants vocaux intelligents, podcasts, jeux vidéo, etc.) permettant le ciblage d'une audience plus ciblée. L'arrivée sur le marché de nouveaux acteurs comme SONOS, qui fédère plus de 10 millions de foyers à travers le monde, devrait intensifier l'appétit des annonceurs pour ces campagnes publicitaires donnant un accès inédit aux auditeurs qu'ils souhaitent atteindre.

Ainsi, le groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à traverser cette crise et à retrouver rapidement le chemin de la croissance dès la fin de l'exercice 2020.