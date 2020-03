AudioValley : Corentin Daras rejoint Jamendo

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Corentin Daras rejoint Jamendo en tant que Directeur des Ventes pour accélérer le développement commercial du pôle de gestion des droits et commercialisation de licences musicales.

Avec plus de 650.000 titres musicaux en catalogue et l'adoption du statut d'Entité de Gestion indépendante, Jamendo dispose de tous les atouts pour accélérer son développement sur le marché de la gestion et de la monétiser actions des droits de contenus musicaux. La structuration de Jamendo s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement mise en oeuvre par le pôle pour renforcer son positionnement sur le marché porteur des licences musicales.