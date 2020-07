AudioValley annonce le succès l'augmentation de capital par placement privé

(Boursier.com) — AudioValley annonce le succès de son augmentation de capital par Placement privé réalisée auprès d'investisseurs qualifiés et effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordres pour un montant d'environ 5,4 ME.

Dans le cadre de cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, AudioValley procédera à l'émission de 1.723.580 actions ordinaires nouvelles, soit 20% du capital avant opération et 16,7% après.

Le prix de souscription des actions AudioValley a été fixé à 3,15 euros par action (prime d'émission incluse), correspondant à une décote de 25% par rapport au cours de clôture du 29 juin 2020.

Cette augmentation de capital, réalisée par placement privé au profit d'investisseurs qualifiés (au sens de l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE), permettra à AudioValley de contribuer au règlement de la dernière échéance due à Vivendi d'un montant de 3 ME avant le 30 septembre 2020, afin de bénéficier du discount maximal de 35%, représentant 8,6 ME) ; A la poursuite de sa dynamique commerciale matérialisée par la signature au cours des dernières semaines de plusieurs contrats par Targetspot avec des acteurs de premier plan (Sonos, Stingray, TuneIn et Radio France). Une fois l'ensemble de ces contrats devenus 100% opérationnels, leur impact pourrait représenter une enveloppe globale de plus de 10 ME sur le chiffre d'affaires du Groupe en rythme annuel.

Alexandre Saboundjian, fondateur et CEO d'AudioValley, a déclaré : "Nous tenons à remercier vivement l'ensemble des investisseurs qui, au travers de cette opération, ont affirmé leur intérêt et leur confiance dans la stratégie de développement d'AudioValley. Avec cette augmentation de capital, nous disposons désormais des moyens financiers nécessaires pour rembourser intégralement notre dette à Vivendi en bénéficiant du discount important prévu dans nos accords. Nous franchissons ainsi une étape importante dans notre plan de marche. Nous allons désormais pouvoir mobiliser toute notre énergie et nos ressources sur notre croissance pour profiter pleinement des opportunités offertes par l'accélération de l'audio digital à l'échelle internationale. Nos succès commerciaux récents avec des majors comme Sonos ou Radio France nous confortent dans cette ambition. Forts de l'engagement de nos collaborateurs et de la confiance de nos actionnaires, nous sommes maintenant prêts à aller plus loin dans cette dynamique pour nous imposer aux premiers rangs des acteurs mondiaux de notre marché."