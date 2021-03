AudioValley : accord stratégique entre l'agence de presse ETX Studio et Targetspot

(Boursier.com) — ETX Studio, agence de presse dirigée par Jérôme Doncieux, pionnière de l'audio augmentation avec ETX Daily Up, et Targetspot, filiale d'AudioValley, spécialiste international des solutions technologiques dans l'audio digital, ont signé un partenariat stratégique destiné à renforcer leurs positionnements respectifs au coeur du text-to-speech. Les deux entreprises investissent en effet dans l'exploitation de l'AI sémantique afin de transformer les lecteurs en auditeurs ainsi qu'en en source de revenus pour les éditeurs. Le marché de l'audio augmentation text-to-speech est aujourd'hui valorisé à 2 milliards de dollars US. Il devrait atteindre 5 milliards dans les 5 ans selon le rapport 'Markets and Markets' de janvier 2021.

Ce partenariat mondial est engagé entre ETX Studio et Targetspot, qui apportent leurs savoir-faire avancés en matière de technologie d'intelligence artificielle dans l'audio augmentation text-to-speech et sa monétisation publicitaire. L'offre conjointe est déployée mondialement dès aujourd'hui puisque la plateforme ETX Daily Up, première solution de news 100% audio augmentée, est disponible en 82 langues grâce à l'intelligence artificielle sémantique de Microsoft et qu'elle est commercialisée dans 150 pays par l'AFP.