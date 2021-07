Audiences Radios : France Inter toujours en tête...

Audiences Radios : France Inter toujours en tête...









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans un contexte toujours bouleversé par l'épidémie de coronavirus, l'institut Médiamétrie a fait le point sur les audiences radios pour la période allant d'avril à juin et c'est France Inter qui reste en tête avec 11,3% d'audience cumulée, stable par rapport à l'année dernière, suivie de RTL qui tombe cependant à 10%, contre 11,1% il y a un an, la radio musicale NRJ occupant la troisième marche du podium avec 8,4% (8,2%).

A la 4ème place, France Info ressort à 8,2% (8,1%), tandis que SkyRock est 5ème avec un score de 6,3% d'audience cumulée, contre 6,5%. RMC suit derrière avec une audience de 5,8%, contre 6,6% l'année passée. France Bleu remonte à 5,6%, contre 5,3%, Nostalgie revient à 5,2%, contre 5,4%, et Europe1 pointe à 4,3% (4,5%).

Médiamétrie rappelle que la période étudiée a été marquée par un reconfinement national en avril et une levée progressive des restrictions entre mai et juin. "Durant cette période, le rythme de vie des Français est resté exceptionnel avec une mobilité réduite et des conditions d'activités inhabituelles. Le taux d'activité, faible en avril avec une large part des actifs en conditions inhabituelles de travail, a augmenté au fur et à mesure de la levée des restrictions, en mai puis en juin".