Audiences Radio : une vraie cata !

(Boursier.com) — Les audiences de la radio pour la rentrée de septembre 2021 se sont inscrites en forte baisse, une seule antenne tirant son épingle du jeu, à savoir France Info qui monte de 8,8 à 9 pts en audience cumulée sur un an.

Toutes les autres radios du haut de classement pointent en baisse, y compris le leader incontesté France Inter qui retombe de 12,5% à 11,9%. En seconde position, RTL recule de 11,1% à 10,7%. NRJ passe de 9,2 à 8,4% et France Bleu glisse de 6,3 à 6,2%. Plus loin, SkyRock chute de 6,4 à 5,9 pts et Nostalgie de 6 à 5,8 pts. RMC retombe lourdement de 6,1 à 5,6% d'audience cumulée et Europe1 passe de 4,9 à 4,4%.