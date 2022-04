Audiences Radio : France Inter loin devant !

(Boursier.com) — L 'audience de la radio n'a pas connu de grands bouleversements sur la période allant de janvier à mars selon l'institut Médiamétrie, avec, toujours en tête des audiences, France Inter qui culmine à 12,5 points d'audience cumulée, contre 12,3 pts il y a un an. En seconde position, RTL réalise 10,6 pts d'audience (10,5 pts), suivi de France Info à 9,9 pts, contre 8,9 pts.

Au pied du podium, NRJ figure en 4ème position (8,1 pts contre 8,5 pts) et SkyRock est 5ème (6,2 pts). A la 6ème place, RMC passe de 5,8 à 5,7 pts, France Bleu de 6 à 5,6 pts et Nostalgie de 5,1 à 5,5 pts. 9ème, Europe 1 recule de 5 à 3,9 pts aux côtés de RTL2 qui ressort aussi à 3,9 pts d'audience cumulée, contre 4,1 pts il y a un an.